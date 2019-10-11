В "Нафтогаз Украины" ожидают, что суд в Стокгольме не удовлетворит жалобу "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" ожидают, что апелляционный суд в Стокгольме не удовлетворит жалобу ПАО "Газпром" на отдельное решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор исполнительной группы НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает УНН.

"Сейчас перерыв на обед в заседании апелляционного суда в г. Стокгольм, где мы сегодня выступаем со вступительным словом. Пока все идет нормально и мы остаемся уверенными в том, что апелляционный суд не удовлетворит жалобу "Газпрома" на отдельное решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа", - говорится в сообщении.

Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

Как сообщал УНН, суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции российского ОАО "Газпром" по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.