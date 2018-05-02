В Нафтогазе объяснили, почему суд ЕК отклонил иск по газопроводу ОPAL

Решение Еврокомиссии по освобождению газопровода OPAL от действия некоторых норм Третьего энергопакета не было окончательным, потому иск "Нафтогаза" по данному вопросу не может быть приемлемым.

Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь НАК "Нафтогаз Украины" Алена Осмоловская.

"Суд пришел к выводу, что, кроме прочего, решение ЕК по освобождению газопровода OPAL от действия некоторых норм Третьего энергопакета не было окончательным, а подлежало имплементации на уровне национальных мер, и потому не подлежит оспариванию перед этим судом, - объяснила Осмоловская.

По ее словам, окончательное решение по данному вопросу принималось немецким регулятором.

Как сообщалось, в марте 2017 года НАК "Нафтогаз Украины" подала в Общий суд Евросоюза иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение, позволяющее Газпрому увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку.

Нафтогаз аргументировал свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий комиссии. В НАК отметили, что общий суд ЕС отклонил иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года по причине неприемлемости такого иска. Решение по Нафтогазу было вынесено 9 марта 2018 года.

Суд также отклонил аналогичный иск компании PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST).