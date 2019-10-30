В Нафтогазе отреагировали на решение Дании по Северному потоку-2

Разрешение Дании на строительство Россией газопровода Северный поток-2 в своих экономических водах было ожидаемым для НАК Нафтогаз Украины, заявил глава компании Андрей Коболев.

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения", - написал он в Facebook.

По словам Коболева, остается действенный инструмент против агрессии - западные санкции.

"Еще более важным становится завершения реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине. Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза", - отметил глава Нафтогаза.

Он также добавил, что сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между Нафтогазом и Газпромом. А качественный анбандлинг позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС.

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение от Датского энергетического агентства на прокладку газопровода Северный поток-2. По прогнозам Газпрома, на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

После газовых переговоров в Брюсселе 28 октября Коболев заявил, что, по его информации, Россия предлагает Евросоюзу часть доходов от транспортировки газа по Северному потоку-2.

Северный поток-2 хотят запустить до конца 2019 года из России в Германию в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши. Строительство затягивалось из-за позиции Дании. Единственным акционером Nord Stream 2 является российский Газпром. Партнеры монополиста по проекту - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - обещали профинансировать 50% проекта. США и Румыния заявили об оппозиции Северному потоку-2. Тем временем, он готов на 83%. В Сенате США рассматривают санкции против компаний, участвующий в строительстве газопровода.