В "Нафтогазе" приветствуют заявление Меркель о "Северном потоке-2"

НАК "Нафтогаз" надеется, что новая позиция Германии по "Северному потоку-2" поможет министрам других стран ЕС принять решение по строительству газопровода.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook, пишет "Слово и Дело".

"Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом, - отметили в компании.

Ранее ВР призывала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток-2".

А во вторник по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин не согласится на запуск газопровода "Северный поток-2" без учета интересов Украины как страны-транзитера российского газа. Меркель подчеркнула, что Германия рассматривает "Северный поток - 2" в первую очередь как экономический проект.

Однако, по ее словам, в этом вопросе есть и некоторые "политические соображения", в частности, необходимость не допустить ущемления интересов Украины.