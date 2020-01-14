В Нафтогазе прокомментировали слухи о премиях с выплаченного Газпромом долга

Около $29 млн (1%) из полученных от Газпрома $2,9 млрд долга пойдут на выплаты премий топ-менеджерам НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщил в фейсбуке исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

По словам Витренко, решение о выплате премий принял наблюдательный совет и правление компании. Это предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании.

"Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от Газпрома накануне Нового года $2,9 млрд еще не были назначены (по состоянию на 14 января - ред.)", - написал Витренко.

Также он отметил, что не является чиновником, а работает по контракту в акционерном обществе. Соответственно, менеджмент Нафтогаза и их зарплаты не стоит сравнивать с госслужащими.

Кроме того, Витренко подчеркнул, что благодаря победе в Стокгольмском арбитраже Украина в целом получила около $5 млрд. А заключение нового контракта на транзит газа принесет стране еще не менее $7,2 млрд в течение пяти лет.

Читайте также: Министр энергетики рассказал об условиях газового контракта с Россией Ранее сообщалось 30 декабря 2019 года Украина и Россия договорились о транзите газа на 5 лет с возможностью пролонгации контракта на тех же условиях еще на 10 лет. По словам министра энергетики Алексея Оржеля, гарантированные объемы поставок газа: 1 год - 65 млрд куб м и 40 млрд куб м в последующие 4 года. Согласно договоренностям, Газпром согласился выплатить Нафтогазу долг в $2,9 млрд, установленный Стокгольмским арбитражем. Работу с судебными процессами с Газпромом в компании возглавлял Витренко.

Минфин

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