В "Нафтогазе" рассказали, какой будет цена будущих поставок газа от "Газпрома"

Цена будущих поставок природного газа, которые в 2018-2019 годах Украина должна будет закупать у российского газового монополиста "Газпрома", будет приравнена к стоимости газа на рынке Германии.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил главный коммерческий директор национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Будет на уровне немецкого рынка", - написал он, отвечая на вопрос о том, как будет рассчитываться цена российского газа для Украины.

Также Витренко отметил, что на сегодня доходы Украины, которые она получает за транзит российского газа в Европу, в 2-3 раза превышают те доходы, которые будет получать российская сторона, продавая газ "Нафтогазу".

"Газпром" платит нам за транзит в 2-3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа. По информации компании, арбитраж удовлетворил все требования украинской стороны: снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 млрд долл.

Также арбитраж снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 млрд куб. м в год.