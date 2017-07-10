В "Нафтогазе" рассказали об условиях получения транша ЕБРР на закупку газа

Нафтогаз сможет использовать кредит в полном объеме после утверждения Кабинетом министров Украины финплана компании на 2017 год и продолжения реформы корпоративного управления. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщается, на прошлой неделе кредитный комитет ЕБРР одобрил предоставление НАК "Нафтогаз Украины" $66 млн долларов в рамках кредитной линии ЕБРР на сумму 300 млн долларов для закупки газа у европейских поставщиков.

В то же время, в банке заявили, что Украина не до конца выполняет одно из основных условий кредитование - реформирование корпоративного управления, а потому кредит будет выдан только в случае выполнения правительством Украины взятых обязательств до конца июля.

Также кредитный комитет ЕБРР требует до конца текущего месяца утвердить финансовый план Нафтогаза и перечень ожидаемых показателей работы наблюдательного совета компании в приемлемой для банка форме.

"Эти средства важны для подготовки Украины к зимнему сезону в части закупки необходимых объемов газа. Вместе с тем, мы с пониманием относимся к решению ЕБРР и надеемся, что украинская сторона оперативно наверстает выполнение утвержденного плана реформы корпоративного управления", - отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Финансовый план Нафтогаза, подготовленный по международным стандартам, был согласован наблюдательным советом компании и подан Кабинету Министров на утверждение в апреле.

Кредитная линия ЕБРР в размере $300 млн была открыта в октябре 2015 года для закупки газа на западной границе Украины. Одним из условий предоставления кредита ЕБРР была реализация Правительством Украины плана действий по реформе корпоративного управления в "Нафтогазе".

Напомним, Украина и ЕБРР договорились об усилении сотрудничества в сфере реформирования "Нафтогаза".