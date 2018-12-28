В "Нафтогазе" заявили о снижении транзита газа через Украину на 7%

Объемы транзита газа через Украину в январе-сентябре 2018 года снизились на 7%, заявили в группе компаний "Нафтогаз", говорится на сайте ведомства.

В "Нафтогазе" отметили, что с января по сентябрь 2018 года транзитом через Украину провели 65,4 млрд куб. м газа.

"Одним из главных факторов снижения объемов транзита через украинскую ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream - OPAL", - говорится в сообщении.

Также в "Нафтогазе" подчеркнули, что за девять месяцев 2018 года получили за транзит газа 9,1 млрд грн. (22,8 млрд руб.), в то время как за аналогичный период прошлого года транзит принес 11,6 млрд грн. (29,06 млрд руб.).

"Северный поток" - магистральный газопровод, проходящий по дну Балтийского моря между Россией и Германией протяженностью 1 224 км. Его планируется расширить газопроводом "Северный поток-2", мощность которого должна составить 55 млрд куб. м в год.

Ранее "Страна" писала о том, что "Нафтогаз" объявил о минимальном остатке денег на счетах.

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" выиграл суд и получит от американских компаний сведения про "Газпром".