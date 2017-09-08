В налоговом комитете Рады назвали стоимость растаможки авто на иностранных номерах

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Нина Южанина заявила, что стоимость растаможки автомобилей на иностранной регистрации составит 1- 1,4 тысячи евро. Об этом она сказала в комментарии "Эспрессо".

"Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро", - заявила Южанина.

Она отметила, что ставки акцизного сбора установлены в евро, в зависимости от объема двигателя. Это решение касается автомобилей на иностранных номерах как позже 2010 года выпуска, так и позже 2000 года.

Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодекс.

"Это действительно огромный шаг навстречу людям", - подытожила Южанина.

Напомним, в Государственной фискальной службе Украины заявили ранее, что с начала года в Украину было ввезено 164 тысячи автомобилей на иностранной регистрации .