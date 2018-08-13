В Нацбанке отреагировали на приезд миссии МВФ

В НБУ положительно оценили предстоящий визит миссии Международного валютного фонда в Киев

Об этом сказал председатель Национального банка Яков Смолий, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

"Приезд миссии МВФ в Киев - шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшения ожиданий участников рынка", - подчеркнул Смолий.

Кроме того, отмечается, что запланированный визит МВФ - свидетельство неизменности курса Украины на проведение реформ и улучшение перспектив выделения финансовой помощи фонда на поддержку макроэкономической стабильности и открытия доступа к связанному официальному финансированию от других международных партнеров.

"Приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах, на приемлемых условиях несмотря на ослабление аппетита инвесторов к активам развивающихся рынков", - говорится в пресс-релизе НБУ.

Согласно Инфляционному отчету (июль 2018 года), Национальный банк ожидает, что реализация структурных реформ позволит Украине получить от МВФ $2 млрд до конца этого года и, как следствие, увеличить международные резервы Украины до $20,7 млрд к концу 2018 года.

Напомним, 6 сентября в Украину для обсуждения экономической политики прибудет очередная миссия Международного валютного фонда.