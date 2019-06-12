В Нацбанке появится подразделение по защите прав клиентов банков

Национальный банк Украины создает специальное подразделение по защите прав потребителей финансовых услуг.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, выступая на форуме по финансовой инклюзии.

Он отметил, что Нацбанк рассчитывал на усиление защиты потребителей финансовых услуг в Украине на законодательном уровне, но парламент решил иначе."Однако это не повод оставлять людей один на один с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями. Сегодня с большим удовольствием сообщаю: Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", - заявил Смолий.

По его словам, как и ранее, Нацбанк будет рассматривать обращения граждан, но цепочка "жалоба - реакция - изменения в нормативные акты" станет короче, что позволит сократить количество недоразумений между банками и их клиентами.

Также глава НБУ сообщил, что регулятор взял на себя лидерство и разработал видение будущей стратегии финансовой грамотности, чтобы подготовить молодежь к жизни в реальном мире, полном вызовов и быстрых изменений.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальный банк Украины планирует обязать банки возвращать по требованию клиентов списанные мошенниками средства с платежных карт не позднее следующего рабочего дня.