В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке

Текущая ситуация на украинском валютном рынке сложилась под влиянием психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Распространение миром коронавируса пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и в начале марта. Украинский экспорт продолжает расти. Определенное снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж", - подчеркнули в Нацбанке.

В НБУ отмечают, что цены на импорт снижаются даже быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта.

По данным Нацбанка, уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации в течение последних недель не является значительным.

"Текущая ситуация на украинском валютном рынке - и межбанковском, и наличном - сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект.

Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны - на сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 млрд долл США, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года", - отметили в НБУ.

В течение прошлой недели Нацбанк три дня выходил с интервенциями по продаже валюты и продал в целос 307 млн долл. США.

По состоянию на 13:00 10 марта Нацбанк продал 250 млн долларов США - учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни, что подпитывается нервными настроениями участников рынка.

"Ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и банковская система имеет достаточно высокий уровень ликвидности. Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная ликвидность - более 8 млрд долл. США.

Таким образом, банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков. В то же время Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости", - добавили в НБУ.

По материалам Економічна Правда



