В Нацбанке рассчитывают на новую программу с МВФ в $5-10 миллиардов

Национальный банк считает, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает "Financial Observer.

Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам НБУ, может поступить до конца этого года. Сологуб ожидает, что он составит около 2 млрд долларов и примерно на такие же суммы финансирования МВФ можно ожидать в 2020-2021 гг.

Сологуб отметил, что новая программа МВФ не так важна для центрального банка с точки зрения финансирования, поскольку резервов достаточно, чтобы сгладить колебания курса гривны.

"Новая программа станет важным сигналом для других доноров. Существует перспектива получения нового финансирования от Европейского союза (ЕС) и Всемирного банка. Мы с большей вероятностью добьемся успеха, если у нас уже есть программа с МВФ", - подчеркнул заместитель главы центрального банка, добавив, что НБУ прогнозирует около 1 млрд долларов в год от других крупных доноров в 2020-2021 годах.

Новое соглашение с МВФ также облегчит доступ Украины на международные рынки капитала. "Доходность украинских ценных бумаг значительно снизилась. Экономика страны в неплохом состоянии, поэтому снижение было прогнозируемым. Но доходность может снизиться и дальше, если мы обеспечим новую программу с МВФ, а Украина проведет структурные реформы".

Напомним, ранее Дмитрий Сологуб заявил, что уже до конца 2019 года МВФ утвердит новую программу сотрудничества с Украиной.

