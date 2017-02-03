В Нацбанке рассказали, как политика Трампа повлияет на курс гривни

В Национальном банке Украины рассказали, как политика новоизбранного президента США Дональда Трампа повлияет на курс гривни. Информационный отчет опубликован на сайте НБУ.

В частности банкиры говорят, что Трамп своими действиями "генерирует неопределенность во внешней финансовой среде".

"Во внешней среде основную неопределенность генерирует политика новоизбранного президента США Дональда Трампа. Более резкие фискальные стимулы в США могут привести к увеличению спроса на сырьевые товары в мире. Это скажется на экспортных поступлениях в Украину и курсовой динамике гривни и иметь прямое влияние на потребительскую инфляцию из-за изменения цен на сырье и импортируемые товары", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке считают, что одновременно более резкая реакция на такие фискальные импульсы со стороны ФРС приведет жесткие финансовые условия для развивающихся стран.

При этом для Украины, учитывая ограниченный доступ к рынкам капитала, прямой эффект будет минимальным, а вот косвенный эффект через дальнейшую девальвацию и сжатие спроса в странах - торговых партнерах, существенно уязвимых к изменениям потоков капитала (например, Турции), может быть достаточно существенный.

Напомним, как сообщала "Страна", сразу после победы Трампа на выборах обвалилась гривня.

А вот в день инаугурации Трампа на межбанке гривня укрепилась к доллару на 15 копеек.