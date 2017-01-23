В Нацбанке рассказали, как повышение "минималки" повлияет на инфляцию

По словам заместителя главы НБУ, повышение минимальной зарплаты увеличит инфляцию на 1%.

Повышение минимальной заработной платы до 3200 гривень позитивно повлияет на рост ВВП, по оценкам НБУ, на 0,5%, но с другой стороны - увеличит инфляцию на 1%.

Об этом в интервью Liga.net заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

"По инфляции в 2017 году у нас остается та же цель - 8% плюс-минус 2%. Повышение минималки имеет двоякий эффект. С одной стороны, оно позитивно повлияет на рост ВВП, по нашим оценкам, на 0,5%, с другой - увеличит инфляцию на 1%", - отметил он.

По его словам, на этой неделе НБУ презентует инфляционный отчет с обновленным прогнозом по инфляции.

"Но даже с повышением минималки мы попадаем в нашу цель 8% плюс-минус 2%", - подчеркнул банкир.

Как сообщал УНИАН, с 1 января текущего года в Украине вступила в силу норма о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривень. Дополнительный объем расходов на обеспечение повышения минимальной зарплаты, по оценкам правительства, составит 28 миллиардов гривень.

Кроме того, с начала года вступили в силу законодательные нормы, которыми среди прочего предусматривается введение штрафа за выплату зарплат "в конверте" в размере 100 минимальных заработных плат.

Инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% по сравнению с инфляцией 43,3% в 2015 году, и достигла минимального значения за последние 2 года.