В Нацбанке рассказали о претендентах на "дочки" российских банков

На украинскую "дочку" Сбербанка России есть потенциальный покупатель. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украину Екатерина Рожкова, передает корреспондент LIGA.net.

"Есть потенциальный покупатель на Сбербанк России. Сейчас мы ведем с ним переговоры, но документы на покупку заинтересованный инвестор еще не подавал", - сказала Рожкова.

Также по ее словам есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк, которые в данный момент проводят оценку дью дилиджанс банка. Однако и они пока не подавали документы в НБУ.

По поводу возможной продажи банка ВТБ Украина Рожкова сказала: "О покупателях ВТБ нам ничего неизвестно, никто к нам по поводу покупки ВТБ не обращался".

Ранее глава российского ВТБ Андрей Костин заявил, что банк намерен постепенно сжимать бизнес в Украине, возможно, закрыть его. Он также заявлял, что НБУ не дает продать украинскую "дочку" ВТБ.