В НБУ говорят, что выясняют обстоятельства задержания Шацкого

Национальный банк выясняет обстоятельства и уточняет информацию о задержании на взятке директора департамента Сергея Шацкого.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы регулятора в Facebook.

Как отмечается, НБУ уведомлено о соответствующих следственных действиях Генеральной прокуратуры и СБУ.

"Сейчас мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию.НБУ всячески будет способствовать проведению следственных действий и будет оказывать соответствующую информацию для всестороннего, полного и объективного расследования", - говорится в сообщении.

Напомним, Генпрокуратура задержала на взятке директора одного из департаментов Нацбанка Сергея Шацкого и трех его сообщников, которые выступали в роли посредников.