В НБУ изымаются документы в рамках расследования злоупотреблений чиновников в 2015-2016гг

По состоянию на 16.00 среды правоохранители проводят следственные действия в Национальном банке Украины (НБУ), во время которых осуществляется выемка документов, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, которые по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия государственным интересам. Речь идет о периоде 2015-2016 годов", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, обнародованной на странице Бюро в среду.

В информации отмечается, что сотрудники Нацбанка Украины добровольно предоставляют документы детективам НАБУ и сотрудникам Департаментам защиты экономики Нацполиции, которые проводят следственные действия в здании.

"Расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в феврале 2017 года. Сейчас ни одному из участников о подозрении (в совершении преступления - ИФ) не сообщается. Расследование продолжается", - говорится в информации.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка, следственные действия по изъятию документов проводятся на основании решения Соломенского райсуда Киева.

"Согласно законодательству и в рамках следственных действий, Национальный банк предоставил правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и материалы, что обеспечит выполнение правоохранительными органами возложенных на них функций в полном объеме", - отметили в пресс-службе.