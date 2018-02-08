В НБУ назвали самые убыточные и прибыльные банки за 2017 год

Национальный банк Украины обнародовал финансовые результаты крупнейших банков Украины по итогам 2017 года. Информация размещена на официальном веб- портале регулятора.

Так, по данным НБУ, наибольшие убытки в прошлом году получили "ПриватБанк" (22,97 млрд гривен), "Проминвестабанк" (7,67 млрд гривен) и ВТБ (4,1 млрд гривен). В пятерку "лидеров" по убытку вошли также "Укрсоцбанк" (3,1 млрд гривен) и "Форвард" (639 млн гривен).

Также 563 млн гривен убытка по итогам прошлого года получил "БТА Банк", 446 млн гривен - "Кредит Днепр", 347 млн гривен - банк "Клиринговый дом", 110 млн гривен "Правэкс-Банк" и 84 млн гривен "Мисто Банк".

Однако, не вся банковская система Украины в прошлом году отработала в убыток. Так, наибольший объем прибыли в 2017 году получили "Райффайзен Банк Аваль" (4,47 млрд гривен), "УкрСиббанк" (1,47 млрд гривен) и "Креди Агриколь Банк" (1,1 млрд гривен).

Практически по 1 млрд гривен прибыли получили: "Ситибанк" (1 млрд гривен), государственный "Укрэксимбанк" (929 млн гривен), "ОТП Банк" (918 млн гривен), ПУМБ (786 млн гривен), "Альфа-Банк" (655 млн гривен), "Укргазбанк" (624 млн гривен) и , "Ощадбанк" (559 млн гривен).

Источник: РБК-Украина