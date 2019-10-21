В НБУ назвали сроки подписания меморандума с МВФ

В меморандуме пропишут все обязательства Украины на ближайшие три года

В НБУ надеются подписать меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) по новой трехлетней программе расширенного финансирования (EFF) для Украины до конца 2019 года. Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью агентству "Укринформ".

Рожкова напомнила, что сейчас ведутся переговоры о большой программе, которая более длительная по объемам и времени, чем предыдущая. Поэтому сейчас важно обсудить все условия фонда, четко понять, что стоит за теми или иными обязательствами для Украины, чтобы не возникало недоразумений при реализации.

"Мы очень надеемся на то, что в этом году завершим (переговоры - ред.) и в этом же году достигнем staff-level agreement (договоренности на рабочем уровне - ред.), подпишем меморандум, и команда МВФ, которая работает с нами, сможет представить исполнительному совету МВФ все необходимое для утверждения программы", - сказала Рожкова.

Она отметила, что общая сумма финансирования по программе на нынешнем этапе не обсуждается.

"Прежде всего, необходимо посчитать потребности. Мы знаем, что на следующие два года запланированы большие выплаты, а также расходы, связанные с обслуживанием государственных долгов. Но в этом году мы видим рекордный приток иностранных инвесторов на наш внутренний рынок, что принесло нам валютные поступления", - объяснила она.

Замглавы НБУ подчеркнула, что эти параметры, необходимые для определения суммы по программе МВФ, постоянно меняются, так же как валютная составляющая государственного долга и показатели фискальной политики правительства.

"Мы придем к ним (к указанным показателям - ред.) в процессе переговоров, ибо сейчас они не являются для нас основными. Для нас самое главное дать сигнал всем инвесторам, что страна движется в правильном направлении, что страна будет защищать свои права, защищать своих инвесторов", - подчеркнула первый замглавы НБУ.

Напомним, директор европейского департамента МВФ Пол Томпсон 18 октября заявил, что Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приедет в Украину в течение следующих нескольких недель.

Ранее первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявляла, что новый меморандум с МВФ будет включать все требования, которые не были выполнены страной в рамках прошлых программ. По ее словам, эти пункты обычно является каркасом следующего документа, после чего начинаются переговоры по новым пунктам.