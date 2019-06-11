В НБУ озвучили, при каком условии Украина в этом году может получить транш от МВФ

В НБУ рассчитывают на получение Украиной транша от МВФ в этом году, если удастся быстро сформировать правительство

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью агентству новостей Reuters, пишет Deutsche Welle.

Она отметила, что до конца этого года Украина может получить транш кредитной помощи от МВФ при условии, если после выборов удастся быстро сформировать новое правительство и оно сразу начнет работать.

Утвержденная в декабре прошлого года программа сотрудничества Киева с МВФ предусматривала выделение кредитов на общую сумму $3,9 млрд 2020 года, однако Украина получила лишь $1,4 млрд из этого объема. Сейчас программа приостановлена до формирования правительства после досрочных парламентских выборов, которые должны состояться 21 июля.

"Если правительство будет сформировано и (...) оно начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года - мы считаем это оптимистическим сценарием", - отметила Рожкова.

Она ожидает, что размер транша может составлять примерно $1,3 млрд.

Также первая заместитель председателя НБУ обратила внимание на ожидаемые вызовы в экономике и финансовой сфере Украины. "В конце этого года и в следующем году мы должны выплатить значительные долги. Несомненно, это будет очень напряженный период. (...) Очевидно, что 2019 г. для нас - сложный. (...) Сотрудничество с МВФ является ключевым для нас и не только из-за одноого транша", - подчеркнула она.

Сейчас международные резервы НБУ превышают $19 млрд, а продолжение сотрудничества с МВФ позволит увеличить их до объема более $21 млрд.