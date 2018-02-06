В НБУ планируют отменить обязательную продажу валютной выручки

Исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий допускает отмену обязательной продажи валютной выручки в текущем году.

"Планируем отменить эту норму, так как это ограничивающий фактор для экспортеров. Наша задача - отменить обязательную продажу валютной выручки. Я думаю, что в этом году мы этого добьемся", - сказал Смолий в ходе встречи с парламентской фракцией Радикальной партии Олега Ляшко.

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Напомним, что комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту утвердить постановление об увольнении с должности главы НБУ Валерии Гонтаревой и назначении на эту должность Якова Смолия.

Также, НБУ сохранил требование об обязательной продажи поступлений в Украину в иностранной валюте в пользу юридических лиц на уровне 50%. По материалам: Интерфакс-Украина /