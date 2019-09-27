В НБУ прокомментировали заложенный в Бюджете-2020 курс гривны

Вопрос возможного повышения курса валюты до 28 гривен за доллар в связи с новым проектом Государственного бюджета в основном зависит от Минфина и правительства. Об этом в эфире 7 телеканала рассказал руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари, передает УНН.

"Например, есть определенные суммы, которые нужно заплатить в валюте. Какую сумму гривны резервировать под статью? По какому курсу - никто не знает, ведь у нас плавающий курс. Но гораздо хуже иметь иллюзию стабильности", - подчеркнул эксперт.

По мнению Бахтари, в Кабмине и Министерстве финансов "должны понимать и закладывать определенные цифры" при формировании бюджета.

Кроме того, "важно объяснять людям, что происходит", повышая уровень их финансовой грамотности, подчеркнул он.