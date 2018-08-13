В НБУ рассказали, как отразятся на Украине новые антироссийские санкции США

Антироссийские санкции США способствуют повышению доходности облигаций развивающихся рынков, отметили в Нацбанке.

Новые санкции США против российских компаний, олигархов и должностных лиц не окажут прямого влияния на экономику Украины и ситуацию на финансовом рынке в краткосрочном периоде.

Об этом сказал замглавы Национального банка Украины Олег Чурий, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 13 августа.

"Наша торговля с Россией упала очень сильно. Несколько лет назад удельный вес России в украинском товарном экспорте был около 30%, по итогам 2017 года он составил 9%. Поэтому прямое влияние очень ограниченное", - сказал Чурий.

Он отметил, что с другой стороны, "если эта ситуация будет распространяться на страны-соседи России, с которыми Украина имеет достаточно глубокие внешнеэкономические связи, то это, возможно, отразится на украинском экспорте в эти страны, а значит, и на поступлениях валюты в Украину".

"Мы еще не совсем понимаем, насколько серьезное это влияние - возможно, краткосрочное, возможно - нет. Пока что рынки оценивают, что происходит", - добавил Чурий.

При этом он подчеркнул, что антироссийские санкции США, в том числе, способствуют повышению доходности облигаций развивающихся рынков.

"Ситуация в России наряду с угрозой торговых войн и обострением геополитической ситуации в целом способствует повышению доходности облигаций развивающихся рынков. Спред по украинским бондам несколько расширился. Возможно, это временное явление", - предположил Чурий.

Напомним, 8 августа стало известно о планах США ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Введение ограничительных мер в Госдепе обещают осуществить в два этапа. Сначала в Россию запретят поставлять ряд американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в частности, электроники двойного назначения.

Если же Москва не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия и не согласится допустить международных экспертов, то Вашингтон угрожает снизить уровень дипломатических отношений, сократить внешнюю торговлю между странами и препятствовать России в получении международных банковских кредитов.

В свою очередь в МИД России заявили, что США идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, и пообещали зеркальные меры.

А президент РФ Владимир Путин назвал новые санкции "недружественным шагом" и "полностью нелегитимными".