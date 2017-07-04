В НБУ заявили, что в отставке Шлапака нет скрытых причин

В НБУ убеждены, что Шлапак выполнил поставленное перед ним задание о стабилизации финучреждения и сейчас перед главой правления "ПриватБанка" должны стоять другие задания

В отставке председателя правления "ПриватБанка" Александра Шлапака нет скрытых причин, он выполнил поставленное перед ним задание о стабилизации финучреждения. Об этом в интервью 112.ua рассказала заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова.

"Следует сказать, что Александр Витальевич возглавил банк в самый сложный период, сразу после национализации, когда это было определенным потрясением для всех и для клиентов, и для населения. Он свое задание по стабилизации выполнил на отлично. А задание было непростое, нужно было, чтобы банк стабильно работал и обслуживал клиентов. Это больше половины транзакций нашей банковской системы. Задание стабилизации было выполнено. Сегодня другие задания стоят перед банком - нужно как можно скорее определяться с бизнес-планом с бизнес-стратегией на ближайшие годы. Второе, это, конечно же, возвращение долгов, работа с проблемными активами. Наверное, на эти задания нужно искать человека, профессионала в этих направлениях. Поэтому я не думаю, что решение об отставке имеет подводные течения, скрытые причины", - отметила она.

При этом Рожкова подчеркнула, что компетенция выбирать главу правления полностью принадлежит наблюдательному совету "ПриватБанка". "Они могут объявить всеукраинский конкурс или внутренний - это их дело. Понятно, что не нужно с этим затягивать, а делать как можно скорее. Поэтому они должны объявить конкурс, определиться с кандидатурами и назначить нового главу. А после того, как это произойдет, он должен будет пройти собеседование в Нацбанке, такие наши внутренние правила. И мы будем с ним общаться, и я надеюсь, познакомимся в ближайшее время", - сказала она.

В то же время, по словам Рожковой, у Нацбанка будет несколько требований к кандидатуре главы правления "ПриватБанка". "Во-первых, перечень стандартных требований. Претендент должен понимать, как функционирует банковский рынок и конкретное банковское учреждение, он должен иметь широкие знания, в том числе и в такой области, как взыскание проблемной задолженности. Нужно иметь опыт в разработке стратегических планов, финансовых планов, потому что это важно для "ПриватБанка". Снова-таки, наша банковская среда восстанавливается, конкуренция понемногу возобновляется. Нужно уметь удерживать конкурентные преимущества этого банка. Поэтому задания перед новым главой очень и очень большие. Таким образом, в первую очередь, - опыт и, конечно же, деловая репутация", - отметила она.

Напомним, в конце июня председатель правления "ПриватБанка" Александр Шлапак подал в отставку. Он занял пост предправления банка в декабре 2016 года сразу после национализации "ПриватБанка". С февраля по декабрь 2014 года Шлапак был министром финансов Украины в правительстве Арсения Яценюка.