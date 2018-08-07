В НБУ заявили об угрожающем уровне трудовой миграции

Масштабы трудовой миграции в Украине достигли угрожающе уровня для будущего экономики. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

По его данным, согласно отчету за январь, доля мигрантов в населении в возрасте 15-70 лет составляла 8%.

Данилишин подчеркнул, что новая волна трудовой миграции из Украины обусловлена многими факторами, в часности, военной агрессией, глубоким и затянувшимся экономическим кризисом, а также безработицей.

Вместе с тем представитель НБУ отметил, что уровень безработицы среди экономически активного населения в I квартале этого года составил 9,7%, а среди населения трудоспособного возраста - 10%.

"Эти показатели несколько лучше, чем за аналогичный период прошлого года, все же они свидетельствуют о том, что ситуация на отечественном рынке труда остается напряженной. Таким образом, нынешняя волна трудовой миграции украинцев, по сути, является неким предохранительным клапаном в условиях низких возможностей трудоустройства на достойные рабочие места на родине, - отметил Данилишин. - Что касается снижения миграционных настроений, то мировой опыт, в том числе восточноевропейских стран, утверждает, что нужно применять комплексный подход, в частности: сосредоточиться на создании достойных рабочих мест; укреплять институты власти; создавать условия для повышения уровня занятости; повышать производительность труда и экономики в целом. Для более эффективного регулирования миграции нам необходимо внедрять эти фундаментальные идеи".

Как сообщал MIGnews.com.ua, Государственный секретарь Министерства социальной политики Виктор Иванкевич заявил, что трудовую миграцию в Украине могут остановить высокие заработные платы, которые предоставят возможность обеспечить достаточный уровень жизни украинцев.