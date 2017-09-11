В НКРЕКУ назвали условие для отмены формулы "Роттердам+"

Эта формула оптимальна на переходном этапе реформирования отрасли и она принималась абсолютно законно, и была согласована со всеми органами власти

В НКРЕКУ заявили, что скандальная формула "Роттердам+" будет отменена с внедрением рынка электроэнергии.

Об этом заявил глава Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных тарифов Дмитрий Вовк в эфире 112 канала.

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"Она будет отменена, однозначно. С внедрением рынка электроэнергии, который был проголосован Верховной Радой. Это произойдет через 2 года ровно, после того как комиссия полностью потеряет полномочия по утверждению цен на электрическую энергию", - заявил Вовк.

Он отметил, что эта формула оптимальна на переходном этапе реформирования отрасли и она принималась абсолютно законно, и была согласована со всеми органами власти.

"Цена - это среднее значение на соответствующем хабе с учетом логистики и скорректированное на качество. Такой подход, по моему мнению, оправдан, он фундаментально обоснован, он целесообразен на переходном этапе до того момента, как произойдет либерализация рынка электроэнергии и природного газа", - подчеркнул он.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

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Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Отметим, что НАБУ проводит расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ, которые утвердили формулу Роттердам+.

17 августа сотрудники НАБУ пришли с обыском в здание НКРЭ.