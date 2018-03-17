В "Новой почте" отрицают обнаружение в ходе обысков неучтенной наличности

ООО "Новая почта" отрицает информацию пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган об изъятии в офисных и складских помещениях компании и родственных ей предприятий неучтенных наличных средств, передает "Экономическая правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

"Информация, распространенная пресс-секретарем генерального прокурора об изъятии каких-то средств, которые якобы не были учтены и не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах, не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе.

Ранее после обысков в офисах и помещениях Киева, Днепра, Одессы, Львова, Харькова и Полтавы, в которых осуществляет деятельность компания "Новая почта" сообщения о подозрении не составлялись, по результатам проведенных обысков были выявлены и изъяты документы относительно финансово- хозяйственной деятельности ООО "Новая почта" и наличные денежные средства, неучтенные и не оприходованные в кассе и бухгалтерских документах, заявили в ГПУ.

В пятницу, 16 марта, представители Генеральной прокуратуры провели обыски в 15 офисах и складах ООО "Новая почта", у соучредителя компании Владимира Поперешнюка изъяли личный компьютер. Должностным лицам компании вменяют злоупотребление служебным положением и неуплату налогов в особо крупных размерах.

По материалам: Экономическая правда