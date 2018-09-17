В новые правила для субсидий добавили требования по зарплатам и работе - Розенко

Заробитчанам могут оказать в субсидиях, но денег все равно на всех может не хватить

Коммунальные льготы в Украине начнут предоставлять по новым правилам. Их разработало Минсоцполитики по поручению вице-премьер-министра Украины Павла Розенко. Документ почти готов, и скоро будет отправлен на утверждение в Кабмин. А вступит в силу еще до начала этого отопительного сезона, сообщил UBR.ua Розенко.

Вице-премьер заверил, что в новых правилах было учтено множество проблемных моментов, возникших после последнего изменения правил в мае 2018 года. Например, тогда людям стали отказывать в субсидиях из-за того, что они не платили вовремя ЕСВ -несвоевременно получали зарплату. В новых правилах изменено это требование и ряд других.

"Своевременная уплата ЕСВ это проблема не работника, а работодателя. В новых правилах этот момент подкорректировали. Помимо этого, местным органам дадут больше полномочий для принятия решений о выдаче субсидий. Также после запуска реестра субсидиантов, параллельно идут проверки получателей "двойных" субсидий. Но учитывая общее количество субсидиантов в 6,5-7 млн человек, 20 тыс. нарушителей - это немного, что лишь доказывает эффективность механизма назначения помощи. В целом новые правила должны упростить механизм получения субсидий. Не нужно будет массово идти и переоформлять их перед отопительным сезоном - в большинстве случаев это произойдет автоматически", - отметил в интервью UBR.ua Павел Розенко.

На этом нововведения, скорее всего, не закончатся, добавил чиновник. Помимо прочего, сейчас также рассматривается возможность лишать субсидий тех, кто пребывает заграницей более двух месяцев. Таким образом от получения госпомощи хотят отрезать тех заробитчан, кто не хочет светить свои доходы. По газу не договорились

Хоть чиновники и декларируют более прозрачное, простое оформление и продление субсидий, эксперты не исключают, что на практике получить их будет сложнее. Особенно, учитывая вероятный рост количества желающих получить субсидию зимой, после анонсированного властями повышения в 2018- 2019 гг. цен на газ по требованию МВФ. Чиновники подтвердили грядущее подорожание, однако до конца непонятно, насколько масштабным оно будет и потянет ли госбюджет эти выплаты.

"Правительство еще ведет переговоры с МВФ по цене на газ. Точная цифра будет известна по окончанию миссии. Рост должен быть таким, чтобы не было разрывов в бюджете, чтобы была возможность компенсировать субсидиантам рост цен на газ", - подчеркнул в беседе с UBR.ua министр социальной политики Андрей Рева.

По прогнозам экспертов, этой осенью правительство и МВФ, скорее всего, сойдутся на подорожании голубого топлива на 20-30%. Считается, что госбюджет-2018 сможет вытянуть такие затраты по субсидиям, но в следующем году потребуется больше средств и возникнут более серьезные проблемы, ведь цена газа продолжит расти.

"В целом, подорожание газа будет на уровне 60% - это то, что пропишут в бюджете на 2019 год. Цена на газ будет повышаться поэтапно. В этом году и в следующем. Сейчас на субсидиантов выделяется порядка 70-80 млрд грн, после поднятия цен на газ добавится еще около 20-30 млрд. В следующем году потребуется уже 120 млрд. В принципе это те суммы, которые бюджет может осилить. Его спасает перекрестное субсидирование (когда промышленность доплачивала за бытовых потребителей) и то, что компенсации энергокомпаниям по субсидиям за ближайший отопительный сезон будут платить, скорее всего, уже в следующем году", - подметил в разговоре с UBR.ua директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.