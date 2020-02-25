В обращении появятся новые 200 гривень (фото)

Национальный банк Украины сегодня, 25 февраля, вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривень образца 2019 года.

Согласно данным на сайте НБУ, дизайн новой банкноты практически идентичный дизайну банкноты аналогичного номинала образца 2007 года.

Так, на лицевой стороне банкноты изображен портрет Леси Украинки, на обратной - въездная башня Луцкого замка.

Размер банкноты - 75 на 148 мм.

фото bank.gov.ua

Справка УНИАН. В настоящее время законными средствами платежа в Украине являются купюры национальной валюты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1 тысяча гривень, монеты номиналом 10, 25, 50 копеек, а также 1, 2 и 5 гривень.



