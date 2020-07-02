В Одесі проходять масові обшуки у справі про схеми в мерії

Сьогодні, 2 липня, в Одесі проходять масові обшуки у справі, пов'язаному з розкраданням майна міста. Обшуки проводять детективи Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ у Facebook.

Повідомляється, детективи НАБУ проводять обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання людей, які можуть бути задіяні в цій схемі.

"Зараз ці факти і можлива причетність осіб до інших злочинів перевіряються шляхом проведення слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

Обшуки проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за фактами розкрадання в особливо великих розмірах або організованою групою, зловживання владою з важкими наслідками і відмивання грошей.

Як пишуть місцеві ЗМІ, в схемах були задіяні чиновники мерії Одеси. За словами голови територіального управління НАБУ Володимира Деуліна, мова йде про купівлю будівлі заводу "Краян", незаконний викуп території аеродрому "Застава", приватизацію комунальних приміщень і спробу захоплення території Шкільного аеродрому. Збикти місту оцінюються у понад 500 млн гривень.

Нагадаємо, НАБУ розслідує схему при продажу заводу "Краян", на якій було викрадено 92 млн гривень; у кримінальній справі фігурує мер Одеси Геннадій Труханов.

У червні завершилося розслідування ще однієї справи проти нього; за даними НАБУ, одеський мер приховав майно на 16,3 млн гривень.