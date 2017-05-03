В Одессе заработал первый биткоин-банкомат

Первый в городе и стране терминал для покупки и продажи биткоина открыли в одном из торговых центров в Одессе.

Об этом сообщает Сryptocurrency.tech, передает "Слово и Дело".

Терминал поддерживает операции в обоих направлениях: биткоины можно купить за гривны, а также можно продать биткоины и получить гривны на руки.

Аппарат принимает купюры номиналом 100, 200, 500 гривен. Выдача происходит на суммы кратные 500 гривнам.

В феврале количество биткоин-банкоматов в мире по данным сервиса CoinATMRadar превысило 1000 единиц.

На сегодняшний день число терминалов, отмеченных на этом ресурсе, достигло уже 1153.

Ранее "Слово и Дело" составило инфографику о биткоине, разобравшись как можно получить эту валюту.

Напомним, в Европе открылся первый в мире банк биткоинов. А в Японии биткоин стал официальным платежным средством.

Слово і Діло

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