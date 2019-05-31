В Одесском аэропорту нашли "прослушку"

Сотрудники областной прокуратуры вместе со следователями оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной и служебной информации в Одесском аэропорту. Об этом сообщает прокуратура Одесской области в Facebook.

"Как выяснили правоохранительные ведомства, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли "записывать" всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, "прослушка" работала в то время, как среди основных задач, поставленных перед предприятием, должно было стать защита информационных систем и эксплуатация камер видеонаблюдения.

"По данным следствия фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы", - рассказывают в ведомстве.

Среди них - возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционирование кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода, кабинетов сотрудников международного аэропорта.

Кроме того, отмечается, что представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

Правоохранительные органы проверяют данные об утечке и торговли частными данными из Одесского аэропорта.

Проводятся обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств для получения информации является тяжким преступлением, за совершение которого Закон предусматривает до 7 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 359 УК).

Напомним, в ноябре 2018 года Соломенский районный суд Киева отменил передачу в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами аэропорта "Одесса".

Ранее недвижимое имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет, передали в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования.

Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (бенефициарными владельцами которого на тот момент были Борис Кауфман и Александр Грановский) ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество КП "Международный аэропорт Одесса".

В созданном ООО "Международный аэропорт" Одесса "местная община получила долю в размере 25% акций, остальные 75% акций отошли частным владельцам.