В ОП розраховують на допомогу західних партнерів у $3 мільярди

В Офісі Президента розраховують на програми макрофінансової допомоги від західних партнерів загальним розміром щонайменше 3 млрд доларів.

Про це у коментарі журналістам в ефірі каналу "Рада" заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зі всіма нашими ключовими партнерами домовляємось про пакети фінансової допомоги. Як ви знаєте, Канада вже оголосила про перший пакет допомоги в 120 млн дол. Єврокомісія прийняла рішення про виділення 1,2 млрд євро. Сьогодні ми провели перемовини з урядом Франції щодо аналогічного пакета", - зауважив Шурма.

Він додав, що Україна сподівається отримати не менше 3 млрд дол. для гарантування фінансової стабільності.

"Наша мета - з усіма ключовими стратегічними партнерами сформувати такі пакети загальним розміром щонайменше 3 млрд дол., а бажано 5 млрд дол., які будуть додатковою подушкою і зможуть гарантувати стабільність нашої фінансової системи", - зазначив Шурма.

У третій декаді січня для підтримки економіки України на тлі посилення російської агресії Канада ухвалила рішення виділити кредит в 120 млн канадських доларів (близько 100 млн дол. США).

Європейська комісія 24 січня оголосила про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки шляхом започаткування нової екстреної програми макрофінансової допомоги у сумі 1,2 млрд євро.