В ОП закликають не розганяти паніку - газу у сховищах цілком достатньо

Заступни В ОП закликають не розганяти паніку к керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко констатує, що ціна на газ на ринку дійсно зависока, але запевняє, що держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу.

Як передає Укрінформ, так Тимошенко у Фейсбуці відреагував на інформацію про те, що деякі області оголошують виникнення надзвичайної ситуації через брак газу.

"Досить розганяти паніку. Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни", - написав заступник керівника ОП.

Тимошенко також зазначив, що "сьогодні лунає багато маніпуляцій у пресі та з вуст опозиційних політиків щодо тарифів на опалення".

Так, він зауважив, що комісії ТЕБ та НС нині збираються в областях лише для подолання технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу.

Високопосадовець запевняє, що газу у сховищах цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери, і жодних проблем із цим немає.

"До 15.10.2021 НАК "Нафтогаз України" готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери (школи, садочки, лікарні)", - написав Тимошенко.

Він поінформував, що ціна на газ для потреб населення становить 7,42 грн.

"За такою ціною "Нафтогаз" продає паливо роздрібним постачальникам та теплогенерувальним компаніям для задоволення потреб населення", - додав Тимошенко.

Водночас, ціна на газ для потреб соціальної сфери (школи, лікарні тощо) - 16,8 грн.

"Це вже повна ціна, з ПДВ та тарифом на транспортування", - зазначив заступник керівника ОП.

Як повідомлялося, через подорожчання газу деякі виробники електроенергії, які працюють із цим видом палива, змушені були припинити роботу. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, через це Україна втратила 3 тис. МВт встановленої потужності.

