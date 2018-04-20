В ОПЕК ответили на критику Трампа

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Организации стран- экспортеров нефти (ОПЕК) и назвал мировые цены на сырье искусственно завышенными

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) позиционирует себя как "друзья США". Так генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что ОПЕК искусственно завышает цены на нефть.

Сегодня Дональд Трамп написал в Twitter о завышении цен на нефть, вызвав этим обвал цен на 0,5%. Сразу после того, как Трамп опубликовал сообщение, фьючерсы на нефть марки Brent упали приблизительно на 0,5% - с 74,2 до 73,3 долларов за баррель.

"Похоже, ОПЕК снова делает это. С рекордными количествами нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море, цены на нефть искусственно очень завышены! Ничего хорошего и это не будет принято!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent пробила отметку $74 за баррель, впервые с ноября 2014 года. На пике цена барреля Brent достигла отметки $74,43. При этом стоимость нефти марки WTI также вышла на уровень ноября 2014 года, преодолев отметку $69 за баррель.