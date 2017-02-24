В перечень системно важных банков вошли только государственные учреждения

Национальный банк определил системно важными банками на 2017 год государственные Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Об говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Решением правления Национального банка No100-рш от 23 февраля определены системно важные банки на 2017 год: ПАО КБ "Приватбанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк". Данные 3 банка имели статус системно важных в течение 2016 года.

Системно важный банк - финансовое учреждение, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может создать системные риски для финансовой системы.

К системно важным банкам НБУ может применять усиленные пруденциальные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала.

Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

Порядок определения системно важных банков осуществляется на основании положения, утвержденного постановлением правления НБУ от 25 декабря 2014 No863.

Как сообщали Українські Новини, в декабре правительство решило национализировать системно важный Приватбанк.