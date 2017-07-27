В первом полугодии госбюджет Украины сведен с профицитом 29 млрд грн

Основной причиной стало увеличение бюджетных средств на счету спецфонда за счет поступления в конце апреля 28,6 млрд грн от спецконфискации

Профицит государственного бюджета Украины в первом полугодии 2017 года составил 29,04 млрд грн, хотя по общему фонду был зафиксирован дефицит 1,7 млрд грн, сообщает Государственная казначейская служба, передает Интерфакс- Украина.

Согласно ее данным, основной причиной стало увеличение бюджетных средств на счету спецфонда за счет поступления в конце апреля 28,6 млрд грн от спецконфискации.

Такие результаты кардинально отличаются от показателей исполнения госбюджета-2016, который по итогам первого полугодия имел дефицит 35,1 млрд грн, в том числе по общему фонду - 33,66 млрд грн.

Госказначейство уточняет, что в июне этого года госбюджет был сведен с профицитом 2,57 млрд грн, в том числе по общему фонду - 4,91 млрд грн, тогда как по спецфонду был зафиксирован дефицит в 2,34 млрд грн.

Согласно обнародованным данным, заимствования в первом полугодии текущего года составили по общему фонду 62,33 млрд грн при плане на этот период 136,88 млрд грн, тогда как погашения - соответственно 38,46 млрд грн при плане 48,49 млрд грн.

В спецфонд в январе-июне было привлечено 2,4 млрдл грн займов при плане на этот период в 16,1 млрд грн.

Приватизация за первое полугодие принесла всего 0,11 млрд грн из ожидавшихся 6,37 млрд грн.

Госказначейство также указало, что сводный бюджет в январе-июне-2017 был сведен с профицитом 52,15 млрд грн, в том числе по общему фонду - 27,04 млрд грн. За июнь профицит сводного бюджета составил 1,67 млрд грн за счет профицита по общему фонду в 7,08 млрд грн.

Как сообщалось, Госбюджет-2017 предполагает предельный размер дефицита в 77,65 млрд грн, в том числе по общему фонду - 62,34 млрд грн, тогда как в 2016 году дефицит составил 70,13 млрд грн, или 2,94% ВВП, в том числе по общему фонду - 63,74 млрд грн.

Український Бізнес Ресурс

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