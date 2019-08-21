В ПХГ Украины рекордное с 2012 года количество газа - Укртрансгаз

В подземных хранилищах газа Украины (ПХГ) находится 17,4 млрд кубометров топлива, что является наибольшим показателем с 2012 года.

Как сообщает пресс-служба Укртрансгаза, уже завершена закачка газа в четыре (из десяти) подземные хранилища в связи с достижением плановых объемов на 2019. Режим закачки продолжается на шести хранилищах в среднесуточном объеме 75 млн куб. м.

По данным компании, более 270 компаний пользуются услугами Укртрансгаза по хранению газа в ПХГ как в обычном режиме, так и в режиме таможенного склада. По сравнению с прошлым годом количество таких компаний увеличилось на 40%.

К началу отопительного сезона в ПХГ необходимо накопить не менее 20 млрд кубометров газа. Это даст возможность Украине пройти следующий осенне- зимний период, даже с учетом полной остановки Газпромом транзита с 1 января 2020 года.