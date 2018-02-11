В полиции рассказали о самых распространенных в Украине фальшивых купюрах

Чаще всего в Украине обнаруживают подделки купюр номиналом 200 и 500 гривен, 100 долларов и 100 евро, передает УНН.

Об этом сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела противодействия преступлениям в финансовой, банковской сфере и внешнеэкономической деятельности Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Руслан Стрембицкий.

"Чаще всего в Украине обнаруживают подделки таких купюр: 200 и 500 гривен, 100 долларов и 100 евро", - отметил он.

По словам Стрембицкого, большая часть фальшивых купюр изымается при инкассации в банкоматах и терминалах.

При этом, по словам правоохранителя, чаще всего подделки обнаруживают в Одесской области, приморском регионе в целом и на Западной Украине (Львов, Закарпатье, Волынь).

Стрембицкий обратил внимание на то, что около 80% всех поддельных купюр приходят в Украину из Европы и стран Ближнего Востока.

На таких купюрах обычно отсутствует часть водяных знаков. При этом на ощупь и внешний вид фальшивую купюру отличить трудно. Бывают случаи, когда высококачественные подделки могут пропускать аппараты по проверке денег, пояснил он.

Как сообщалось, служба безопасности Приватбанка в конце января задержала и передала полиции жителя столицы, который пытался внести в счет оплаты автомобиля 300 тысяч фальшивых гривен, изготовленных с помощью ксерокса.