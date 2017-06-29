В полицию поступило более 1,5 тысячи заявлений об инфицировании вирусом Petya

За последние двое суток в Национальную полицию обратились более 1,5 тысячи юридических и физических лиц с сообщениями о блокировании работы компьютеров вирусом-шифровальщиком, сообщил пресс-секретарь НПУ Ярослав Тракало на своей странице в Facebook.

По его словам, полиция получила 1508 сообщений, из них - 178 официальных заявлений.

Также сообщается, что в Нацполицию обратились 52 частные организации, еще 26 обращений поступило от государственных учреждений.

Тракало отметил, что во всех остальных случаях потерпевшие обращались исключительно с целью получения консультаций.

"В настоящее время 115 таких фактов зарегистрировано в журнале единого учета о совершенных уголовных нарушениях и других событиях. Решается вопрос об их правовой квалификации. По 63 фактам сведения уже внесены в Единый реестр по ст. 361 УК Украины", - написал пресс-секретарь.

Отмечается, что киберполиция совместно с ведущими специалистами как украинских IT компаний, так и зарубежных организаций (Европол, Cisco), работают над преодолением последствий вирусной атаки.

27 июня государственные и коммерческие структуры Украины пострадали от вируса Petya А (Петя А). По данным ZN.UA хакерской атаке подверглись около 30 банков. Вирус Petya А, который ударил по компьютерным системам в Украине, также навредил банками, электросетям, телефонным компаниям и метро в странах Европы.