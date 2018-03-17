В помещениях "Новой почты" при обысках найдена неучтенная наличность

Во время обысков в помещениях компании "Новая почта", менеджеры которой подозреваются в уклонении от уплаты налогов, выявлены неучтенные наличные средства. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook."По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах", - написала она.

Сарган также сообщила, что досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении не составлялось и меры пресечения не избирались.

Как сообщал УНИАН, 16 марта сотрудники ГПУ провели около 15 обысков в офисах и складских помещениях "Новой почты" в Киеве, Полтаве и Харькове.

17 марта Сарган сообщила, что менеджеры компании и родственных предприятий подозреваются в преступлениях, предусмотренных ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") и ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей") Уголовного кодекса.

По информации фискальной службы, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по обналичивание безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.

Справка УНИАН. Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки, предоставляющая услуги по доставке документов, посылок и грузов в любую точку Украины.

Кроме предприятия "Новая почта", в группу компаний экспресс-доставки входят "Новая почта интернешнл" (услуга международной доставки, представительства в других странах), "Новая почта логистик" (услуга исполнения заказа для корпоративных клиентов) и "Пост Финанс", которая под брендом Forpost предоставляет услугу денежных переводов в отделениях "Новой почты".