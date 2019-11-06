В правительстве анонсировали масштабные сокращения в Госстате

Кабинет министров Украины планирует сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

По словам Дубилета, правительство приняло решение сократить 1770 должностей в Госслужбе статистики на районном уровне. Часть функций районных подразделений будет передана на областной уровень.

"Мы проводим эту оптимизацию за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", - написал министр.

Кроме того, правительство передаст в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости, которые сейчас находятся в распоряжении службы. Также в Кабмине хотят уменьшить количество отчетов, представляемых в Госстат, и упростить их.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что в проект государственного бюджета на 2020 год было заложено уменьшение расходов на финансирование государственных чиновников на 10%. Гончарук подчеркнул, что необходимые шаги для сокращения уже были просчитаны.

Как писало РБК-Украина, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в правительстве планируют сократить штат районных государственных администраций на 18449 позиций.

