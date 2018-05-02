В правительстве идет диалог о повышении тарифов на газ - Гройсман

МВФ настаивает: стоимость голубого топлива в Украине должна соответствовать импортной и быть одинаковой для промышленности и населения, ведь цены на газ на международных рынках растут.

"Я в прошлом году пообещал, что цена в этом отопительном сезоне меняться не будет, и я свое слово сдержал. Сейчас мы пока что в диалоге относительно дальнейших решений", - в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал премьер- министр Владимир Гройсман.

По его словам, сейчас просчитывают возможность компенсаций для граждан, которые не могут платить рыночную цену на газ.

Стоимость газа в Украине значительно возросла, в то время как тариф не изменили.

"Эти все разговоры, что газ в Украине стоит 2,3 тыс. - это все ерунда. Как может стоить газ 3 тыс. грн, если его цена на европейских хабах сейчас в среднем 250 долларов? Людей просто обманывают", - пояснил премьер.

Он добавил, что в Украине много лет воровали сотни миллионов и миллиардов долларов под видом "дешевого газа для людей".

Ранее стало известно, по итогам 2017 года чистая прибыль крупнейшей нефтедобывающей компании Украины "Укрнафта" составляет 444 млн грн. В позапрошлом году был убыток в 8 млрд 739 млн грн. Такие данные приводит "Укрнафта" на своем сайте.