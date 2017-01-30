В правительстве хотят заморозить тарифы на ЖКУ и газ в 2017 году

Нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована. Повышать дальше некуда.

На сегодня нет никаких оснований говорить об увеличении в текущем году тарифов на ЖКУ или газ, заявил вице-премьер- министр Украины Павел Розенко.

"По состоянию на конец января я не вижу никаких мотивов для поднятия цен на газ и ЖКУ в течение 2017 года. Не надо пугать людей. Когда придет время, правительство будет не прятаться, а открыто предупредит украинцев о поднятии тарифов", - цитирует Розенко его пресс-служба.

По его мнению, нынешняя цена на газ уже соответствует европейской и экономически обоснована. "Повышать дальше уже некуда", - сказал вице- премьер-министр.

Розенко также отметил, что в связи с повышением минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн размер назначенных субсидий в этом отопительном сезоне не будет пересматриваться. "Нет. Субсидии в связи с этим не будут пересматривать", - подчеркнул он.

Напомним, что в Украине с началом отопительного сезона 2016/2017 примерно в два раза повысились тарифы на отопление для населения. Это связано с тем, что Кабинет министров установил с 1 мая установил единую предельную розничную цену газа для бытовых потребителей на уровне 6,879 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, для производителей тепловой энергии - 6,81 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с учетом тарифов на транспортировку и НДС).