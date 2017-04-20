В правительстве объяснили причины спада ВВП

Украинское правительство ожидает роста экономики в 2017 году на 2%. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне, пишет УНИАН.

"На этот год мы ожидали роста на 3%. К сожалению, мы понизили этот прогноз на 1 п.п. - до уровня около 2%. Причина этому - захват боевиками квазиреспублик при поддержке России украинских предприятий на оккупированных территориях, которые платили налоги в украинский бюджет", - сказал Данилюк.

При этом он подчеркнул, что о сценариях экономического коллапса речь не идет, поскольку украинским властям удалось стабилизировать экономику.

"Я не думаю, что рост на уровне 2-3% является приемлемым. Это не тот рост, которого люди ожидают от нас и ради которого мы прилагали усилия для проведения реформ в стране. Нам нужен более высокий рост, и я уверен, что мы способны этого достичь", - добавил министр.

По его словам, для активизации роста прежде всего нужна масштабная прозрачная и эффективная приватизация государственных активов.

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