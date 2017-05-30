В правительстве вновь решили поднять цену на уголь

Отныне тонна угля при закупке будет стоить 2 тысячи гривен против предыдущей цены в 1730 гривен.

Об этом во время совещания в ГП "Львовуголь" в понедельник сллбщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Украина определила честную цену на уголь. Тонна топлива теперь будет стоить 2000 гривен против прежней стоимости в 1730 гривен. Это позволит дополнительно привлечь в отрасль 45 - 50 миллионов гривен. А это - залог увеличения заработной платы для шахтеров", - отметил Насалик.

По словам министра, вопрос сбыта украинского угля не стоит. В частности, ДТЭК уже согласилась покупать его по повышенной цене.

По материалам УКРИНФОРМ