В правление "Укрзализныци" назначили чеха, поляка и двух украинцев

ПАО "Украинская железная дорога" назначила четырех новых членов правления компании. Ими стали Франтишек Буреш, Марчин Селеевский, Сергей Кушнираи Иван Юрик

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook, информирует "ДС".

"Все они - исключительно опытные топ-менеджеры, профессионалы, которые должны реализовать в компании лучшие мировые практики. Формируем сильную команду, с помощью которой сможем реализовать стратегию" Укрзализныци "и осуществлять эффективное управление компанией", - заявил Кравцов.

Буреш в "Укрзализныце" будет отвечать за реализацию программы восстановления и строительства подвижного состава; Кушнир будет отвечать за внедрение эффективной системы взаимодействия с правительством, центральными, региональными и местными органами власти; Юрик возглавит стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами, а также с кредитным портфелем компании и реструктуризацией долгов.

По словам Кравцова, занималось поиском кандидатов рекрутинговое агентство, а поэтапную оценку результатов проводил наблюдательный совет "Укрзализныци".

В то же время, ранее назначенные Желько Марчек и Ремигиуш Пашкевич продолжат работу на занимаемых должностях, информирует Depo.ua.

Чех Буреш последние годы возглавлял Центр исследований и испытаний железных дорог "Чешская железная дорога" VELIM (Прага, Чехия). Кроме того, он работал на руководящих должностях в ряде мировых производителей железнодорожного подвижного состава, среди которых такие гиганты как ALSTOM, Skoda Holding Group и Skoda Electric.

Поляк Селеевский возглавлял крупнейшего польского железнодорожного оператора - PKP Intercity, руководил пассажирской компанией PKP. Также он успешно реализовал проект запуска высокоскоростных поездов в Польше - Pendolino, а также эффективно руководил польскими авиалиниями LOT Polish Airlines, где завершил и запустил историческую для компании LOT стратегию развития на 2016-2025 гг.

Сергей Кушнир работает в команде "Укрзализныци" с начала 2019 директором по ремонту подвижного состава. До работы в компании, Кушнир руководил службой вице-премьер-министра Украины, работал в должности заместителя министра и заместителя государственного секретаря КМУ.

Иван Юрик также имеет опыт работы в "Укрзализныци" на должности члена наблюдательного совета компании, участвуя в работе комитетов по стратегии, финансов и аудита. В 2017-2018 годах Юрик работал на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах руководил службой министра Министерства финансов Украины, в 2010-2014 годах - возглавлял представительство в Украине инвестиционной компании Blackstone.

Кравцов также напомнил, что в конце мая в команду топ-менеджеров "Укрзализныци" присоединился специалист с многолетним опытом работы в ведущих украинских и международных компаниях - Николай Иванин, который будет курировать операционную работу сектора экономики и финансов.

"Сейчас задача" Укрзализныци "- стать экономически стабильной, клиентоориентированной и инновационной компанией. Поэтому, задача обновленной команды - максимальная реализация поставленных целей", - добавил руководитель компании.

Как сообщала "ДС", 3 июня Кабинет министров прекратил полномочия членов правления "Укрзализныци" Сергея Михальчука и Александра Бужора.