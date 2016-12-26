В ПриватБанке объявили новый состав правления

Почти половину в новом составе правления и руководства ПриватБанка составляют действующие менеджеры банка, которые вместе с ведущими специалистами рынка смогут обеспечить стабильную работу банка.

Об этом говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении Укринформа.

"В новом составе правления и руководства ПриватБанка почти половину составляют действующие менеджеры банка, которые вместе с ведущими специалистами рынка смогут обеспечить стабильную работу и продление лучших традиций крупнейшего и самого современного банка страны", - говорится в сообщении.

Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей "КУБ" и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил Западным региональным управлением ПриватБанка, работал в руководстве других украинских банков. Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина, который является на сегодняшний день одним из самых лучших в Украине специалистов этого направления развития банков. Руководителем розничного бизнеса ПриватБанка стал Алексей Шабан, работающий в банке свыше 20 лет и в течение последних лет возглавлявший направление обслуживания индивидуальных ВИП-клиентов. Членом правления банка и руководителем "Центра электронного бизнеса" и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитич, работавший в лаборатории инноваций ПриватБанка с момента ее создания.

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие Службы безопасности ПриватБанка, юридического направления и службы финмониторинга назначен Алексей Бережной, имевший большой опыт руководства соответствующими подразделениями. Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и "ПриватМаркета".

Руководителем Казначейства ПриватБанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук. Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением "Аудит" ПриватБанка будет руководить Вячеслав Ветлужских, главным HR- менеджером ПриватБанка остается Ольга Хлынина, без изменений остается и руководящий состав направления "Маркетинг и менеджмент" банка, которым руководит Николай Щербина.