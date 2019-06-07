В Приватбанке подсчитали долги Коломойского - минимум 212 миллиардов

Подтвержденный аудитом долг связанных с олигархом Игорем Коломойским лиц и компаний перед Приватбанком составляет 212 миллиардов гривень

Об этом сообщила в интервью "Новому времени" заместитель председателя правления Приватбанка Галина Пахачук, информирует "ДС".

У Пахачук спросили, сколько средств должен вернуть банку Коломойский.

"Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня в гривневом эквиваленте должны банку 240 миллиардов гривен. 212 миллиардов из них подтверждены аудиторским заключением кредиты плюс проценты, которые начислены, но не получены. И соответственно, когда растет курс, увеличивается и обязательство по валютной позиции", - ответила представитель Приватбанка.

Напомним, 18 апреля стало известно, что Окружной админсуд Киева постановил отменить решение НБУ о признании неплатежеспособным "ПриватБанка", повлекшее его национализацию. Судья И. Качур уже огласил результативную часть, однако само решение еще не опубликовано. В Нацбанке заявили, что будут оспаривать решение суда первой инстанции.

"ПриватБанк" перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года на основании постановления Кабмина от 18.12.2016 No 96 о некоторых вопросах обеспечения стабильности финансовой системы, решения правления НБУ от 18.12.2016 об отнесении "ПриватБанка" к категории неплатежеспособных и договора купли- продажи акций банка от 21.12.2016 г., а также на сновании письма его бывших акционеров, в частности Игоря Коломлойского и Геннадия Боголюбова. Согласно решению Кабмина, государство в лице Минфина стало владельцем полного пакета его акций, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года правительство решило докапитализировать банк еще на 38,5 млрд грн на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Впоследствии Печерский райсуд Киева арестовал часть имущества бывшего совладельца Коломойского. В то же время в ноябре 2018 г. Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску "ПриватБанка" к его бывшим владельцам.Ранее сам Коломойский заявлял, что ему якобы не нужен сам "ПриватБанк", однако нужны деньги - $2 млрд компенсации за капитал, который там был до национализации.